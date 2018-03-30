不必談台獨刺激中國？賴揆：委員問我當然要回答

2018-03-30 15:48

〔記者曾韋禎／台北報導〕行政院長賴清德曾多次在國民黨立委的詢問下，強調台獨是其主張。國民黨立委賴士葆怪賴揆頻提台獨刺激中國。賴揆無奈表示，「所以你們不用問我，你們問我當然要回答。」並強調併吞台灣就是中國的國策，之前以為與中國交往就能改變中國的，國際都在習近平稱帝後看清了。

賴士葆在施政總質詢指出，梵諦岡已經準備與中國簽署主教任命協議，就是建交前兆。

賴揆答覆，目前與梵蒂岡的邦交穩定，主教任命協議與建交不同，政府一定會盡力維持現有的邦交國。

不過賴士葆一口咬定中、梵即將建交，我們是否準備接受雙重承認？

賴揆表示，雙重承認不是政府政策；而且依造過去中國挖我邦交國的經驗，都會要求對方與我斷交。

賴揆也坦言，目前尚未收到WHA的邀請函，政府不會放棄任何機會。

賴士葆不斷以北韓領導人金正恩訪中、將與美國總統川普會面，質疑賴揆的兩岸政策，還批評賴揆不斷在立法院宣示台獨刺激中國。

賴揆反駁，中國的國策就是要併吞台灣，國人不應出現什麼問題都歸責台灣，中國當然有要負責的地方。過去以為與中國交往可以改變中國的，現在隨著習近平已經稱帝，國際社會也都看清了。

賴揆強調，他本來就是主張台獨，沒刻意刺激中國，「所以你們不用問我，你們問我當然要回答。」

賴揆也重申，國民黨所主張的九二共識哪有共識？中國與台交往要設前提毫無道理，這不是我們在刺激他。況且，習近平也沒要求北韓要承認是中國的一部分。