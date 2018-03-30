山達基滲入反毒？林靜儀要求行政院防範

2018-03-30 16:16

〔記者曾韋禎／台北報導〕山達基教居然參與政府的毒品防制工作？民進黨立委林靜儀直指，「台灣無毒世界協會」多次與政府合作培育反毒師資，其實就是山達基的分支，藉此宣傳反精神疾病的宗教思想。行政院長賴清德表示，會提醒各政府機關慎選合作團體。

林靜儀今在立法院施政總質詢，政府即將投入100億元的毒防基金，未來要怎麼反毒？

賴揆答覆，首先是修正「組織犯罪防制條例」，這已完成三讀，還要修正「毒品危害防制條例」；未來政府要分4年編列毒防基金，用來充實設備、人員，增加警方在犯罪偵查的費用；「新世紀防毒方案」要朝製毒、運毒，往上溯源，也會深入社區，納入大樓保全人員。

林靜儀接著指出，民間社團常常參與毒品的戒治，其中「台灣無毒世界協會」屢與政府合作，這是合格的師資團體嗎？

衛福部長陳時中答詢坦言，這在社會上有爭議。

林靜儀說，「台灣無毒世界協會」在美國的領導人叫做羅恩賀伯特，只要一查就知道這是山達基創辦人。他們把抗憂鬱劑、精神病用藥都列入，還否定精神科、否認ADHD（注意力不足過動症），趁機偷渡宗教思想。

她接著指出，還有些社會團體已經準備好教材，參與「性別平等教育法」的教育，但其內容卻是規避同志，還用「被咬過的蘋果」形容有性行為的女性，這個團體就佔了第一線教師的1/4。

賴揆同意，其資訊正確度值得討論。希望未來衛福部、教育部在與社團合作時，應了解他們否符合專業，也要用專業評估其教材。