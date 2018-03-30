挨轟大怪獸 救國團：願成實現青年夢想正義的「召喚獸」

民進黨立委賴瑞隆（右起）、李俊俋、蘇巧慧、吳思瑤等人30日舉行「救國團轉型正義大怪獸」記者會，痛批救國團資產龐大，定位不明。（記者廖振輝攝）

2018-03-30 16:05

〔記者楊綿傑／台北報導〕針對民進黨立委召開聯合記者會批評救國團是「大怪獸」，長期吸取國家資源，另一面又在營利，救國團發表6點聲明，強調一切依法辦理，請外界不要誤解救國團為青年服務的初衷，救國團絕非政府的「大怪獸」，反而願意做實現青年夢想和正義的「召喚獸」！

民進黨李俊俋等多位立委今天召開記者會，指救國團存在法律不明、經營手段不明、政府監督不明3大問題，甚至揭露救國團10幾年來已標得207件政府標案，獲利高達5.5億，呼籲應受政府監督，不能再享受特權。

救國團發表6點聲明回應，首先重申內政部早在去年就向立法院確認救國團不是國民黨附隨組織，請立委們重視此項事實；針對青年活動中心的問題，與國軍英雄館、警光會館、教師會館、勞工育樂中心、寺廟香客大樓等10類接受特定對象規範皆受發展觀光條例第70-2條十年落日條款的信賴保護，仍可經營至114年2月。

財產處置及經費使用方面，救國團說均依據「社會團體財務處理辦法」規定，經會計師查核簽證，並依法召開理監事會及會員大會審查通過，報請內政部核備；年度財報則公告於團務通訊及全球資訊網。同時從監察院調查報告，以及行政院、教育部、內政部公文書，均可證明政府委辦救國團辦理活動的正當性。救國團在公益事務均投入龐大的人、物力，對國家社會有莫大的貢獻，補助經費在性質上具有「勞務對價關係」。

救國團還說，後續因業務擴張及軍訓業務移轉教育部，為順應時代與青年需要，乃依政府命令與時俱進轉型為非法人團體及社會團體，而為順應國內法令更新及政府管制密度提高，原有的業務因此與時俱進配合法令進行調整，以持續推動下去。例如救國團經營數十年的社團班隊，因「補習及進修教育法」頒布，乃依法設立終身教育學習中心；又救國團創辦的寒暑期自強活動亦因觀光局要求，乃依法與中國青年旅行社合辦。

最後救國團也針對最近紛擾不斷的青年節活動做解釋，救國團乃援例函請府院及各部會指導，並籌組輔導委員會及青年節籌備委員會，後因總統府及行政院等單位表示不便接待，後續文件中均已刪除相關單位，而在運算編列時徵詢是否有單位願意共襄盛舉，因此所用文字為「擬請」，自然由各相關單位自行裁量，此為民間單位舉辦活動基本用語，並無不當。

救國團最後提到，民間與政府合作模式本來就是民主常態，而且很多民間團體亦在做此事，例如青商會亦辦理十大傑出青年，也會拜會總統府及行政院。請政府不要誤解救國團為青年服務的初衷，救國團絕非政府的「大怪獸」，我們願意做實現青年夢想和正義的「召喚獸」。

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