「財團法人法」朝野歧見多 吳志揚籲訂「宗教保障基本法」

2018-03-30 15:30

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院司法及法制委員會本週審查「財團法人法草案」，但因是否排除宗教團體一事，朝野始終難以達成共識。國民黨立委吳志揚建議，可趁此機會依據憲法、聯合國公約精神訂定「宗教保障基本法」，以建構尊重宗教信仰自由的框架，作為行政與立法的根據。

吳志揚表示，大法官釋字第573號揭櫫人民有參加宗教性結社的自由，且其內部組織結構、人事及財政管理應享有自主權，因此明確指出政府須尊重宗教團體的自主性。

吳志揚也說，聯合國「公民與政治權利國際公約」與「消除基於宗教或信仰原因的一切形式的不容忍和歧視宣言」，明確陳述「內在信仰自由」、「宗教行為自由」與「宗教結社自由」等是應予以保障的具體事項。

吳志揚強調，若「財團法人法」未排除宗教團體，不只將違反憲法第13條，也背棄聯合國公約精神，漠視人民的宗教信仰自由。

他說，除「財團法人法草案」有此疑慮，目前政府正在擬定、審議的「宗教團體法」與「社會團體法」兩草案，也會遇到違反憲法條文與聯合國公約精神的問題。

吳志揚建議，可藉此次立法的爭議，匯集各會社階層、專家學者與宗教團體之意見，依憲法及聯合國公約精神來訂定「宗教保障基本法」，以此建構出尊重宗教信仰自由的框架與原則，作為未來宗教相關的施政與立法依據。