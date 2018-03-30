呱吉改名「邱議員」參選 洪健益：改「邱總統」效果更好

2018-03-30 14:46

〔記者周彥妤／台北報導〕原名邱威傑的網紅「呱吉」，近來才把身分證名字改為「邱議員」，稍早證實將以無黨籍身分參選2018台北市松山、信義區市議員，目標是要「打敗國民黨五個老白痴」。現任松信區議員洪健益受訪表示，建議「邱議員」可改成「邱吉爾」或「邱總統」，網路效果會更好；至於選舉，他說，有實力會做事，選民就會支持，選民不會要只會耍嘴皮的民代。

台北市長柯文哲今於鄭南榕基金會出席揭牌儀式，議員洪健益也在現場。對於今早「呱吉」宣布參選松信區議員，媒體詢問洪此事，洪說，只要是年滿23歲以上的合法公民，都有參選權利，網紅要來松信區選舉，他與有榮焉。

談到對現有選情的影響，洪健益表示，若「呱吉」真的參選，影響最大的應該是有空氣票和年輕選票的，不過他認為，「呱吉」和柯文哲最近走得近，是在互相拉抬彼此聲勢；是否真的要選，要看其最後決定，相信選民的眼睛是雪亮的。

至於怎麼看待「呱吉」把本名改為「邱議員」？洪說，只要年滿20歲，都有改名2次的機會，他要改「邱議員」、「邱市長」或「邱總統」都可以，但他認為不會改成「邱市長」原因在於，要讓柯給選民有想像空間；洪健益表示，改名花80塊，還是建議這位「邱議員」，可以改成「邱吉爾」或「邱總統」，網路效果會更好。

有記者問，「呱吉」稍早本來稱要選大安文山區，認為那邊的議員又老又白痴，是否認為此發言是為了搏版面？洪說，如果是這樣的話，要謝謝他看得起松信區議員，自己今年快50歲，原來在「呱吉」眼中還算年輕，謝謝對方高抬。

洪健益也說，不管選舉哪一區，只要有實力，選民就會支持，選民要的是會做事的民代，而不是只會耍嘴皮的代表。