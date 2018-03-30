小英帶團拼花蓮觀光 阿美族猛男廚神迎接

總統蔡英文今天到花蓮拚觀光，中午抵達靜浦部落的特色餐廳「陶甕百合春天」，不忘稱讚得過金鐘獎的主廚陳耀忠是「阿美族廚神」。（記者蘇芳禾攝）

2018-03-30 14:17

〔記者蘇芳禾／花蓮報導〕0206地震影響花蓮旅遊產業，總統蔡英文今天帶著大批媒體從台北到花蓮，希望能行銷花蓮觀光，蔡英文中午來到靜浦部落的特色餐廳「陶甕百合春天」，不忘稱讚得過金鐘獎的主廚陳耀忠是「阿美族廚神」，蔡英文也推薦大家到餐廳外的秀姑巒溪出海口走走。

蔡英文今天搭乘專機，一早從台北飛抵花蓮，第一站來到知名的阿美小米文化館，接著拜訪新社香蕉絲工坊，民進黨立委蕭美琴還買了兩頂手工香蕉絲編織帽，一頂送給蔡英文。

香蕉絲編織技術是葛瑪蘭族的傳統工藝，蔡英文除了參觀之外，也親自體驗用刀子將香蕉絲的外皮刨除，被指導的媽媽們稱讚「總統做得很漂亮」，蔡英文則是不好意思的說「她們有點護航啦」。

此外，也有一名嫁到部落的越南新住民興奮的對蔡英文說，「我都不知道我們總統叫什麼名字，但是我可以跟妳握手，我很開心。」

蔡英文中午來到靜浦部落的陶甕百合春天餐廳，她致詞時說，陳主廚不只是阿美族的廚神，還是金鐘獎的得主，不但做了一手好菜，也是說了一口好菜。花蓮人才真的很多，她也推薦大家到餐廳外走一走，這裡是秀姑巒溪的出海口，山海交會壯麗的景色，只在花蓮才看的到，海讓花蓮的觀光景點有世界的知名度，光去年統計遊客人數將近一千萬人（次）。

蔡英文說，大部分觀光客到花蓮會停留在市區、太魯閣、七星潭，但幅員遼闊的花蓮中、南區也擁有豐富的自然、文化資產，值得大家細細品味，這次邀請媒體一起往南走，就是希望藉由媒體的協助，把花蓮中、南區兼具生態跟人文的景點介紹給國人。

而現在出門總是被層層隨扈包圍的蔡英文也透露，「在我比較有自由的時候，我常開車來這，不論在這開過去、停留下來都是一種生活享受，所以我個人對這條路線有很深的喜愛，希望國人也都能體驗這條路上的各種風光。」

蔡英文重申，災後重建工作政府會持續做，她要邀請全體國人多來花蓮旅遊，用行動支持花蓮，也希望大家可以跳脫以往習慣的路線，能夠在未來的旅遊能發掘自己私密的景點，發掘更多樣化的花蓮旅遊行程。

蔡英文也跟大家分享了「aledet」這句阿美族語，她表示，「aledet」是阿美族打到心裡的味道之意，花蓮有很多aledet，請大家好好享受花蓮。

主廚陳耀忠打赤膊迎接總統蔡英文和媒體團，陳耀忠主持《’aledet美味阿樂樂滋》，節目到台灣尋訪各部落的傳統民俗和飲食文化，之前曾獲得第52屆金鐘獎「人文紀實節目主持人獎」，當時也是打赤膊領獎。

蔡英文稱讚得過金鐘獎的主廚陳耀忠（左一）是「阿美族廚神」。（記者蘇芳禾攝）

蔡英文中午來到靜浦部落的特色餐廳「陶甕百合春天」用餐。（記者蘇芳禾攝）

蔡英文和蕭美琴體驗用刀子將香蕉絲的外皮刨除。（記者蘇芳禾攝）