民團募款 前進日內瓦WHA辦台灣醫療展

民間發起募款，將在日內瓦WHA會場外舉辦台灣無國界醫院展，主辦單位邀請TPE48女子團體為專案代言，30日宣告活動正式上線。（記者廖振輝攝）

2018-03-30 14:35

〔記者彭琬馨／台北報導〕由台灣聯合國協進會、蕭泰然文教基金會等多個民間團體共同發起的「台灣無國界醫院展」，募款活動今正式上線。台灣聯合國協進會理事長蔡明憲表示，雖今年台灣獲邀出席WHA的機會不大，但民間還是會率團前往日內瓦，在當地舉辦台灣醫療展，讓世界了解台灣醫療對國際的貢獻。

世界衛生大會將在5月下旬登場，為提升台灣醫療能見度，由「群眾自造」團隊、蕭泰然文教基金會、台灣聯合國協進會、台中市醫界聯盟、台灣醫師公會全國聯合會等團體共同發起台灣無國界醫院展，將在世界衛生大會期間於會場周邊舉辦台灣醫療與WHA議題相關的展覽，活動也邀請日本人氣團體AKB48的姊妹團TPE48擔任活動代言人。

策展人之一的蘇民表示，展覽場地在日內瓦市中心，內容是台灣多年來的醫療成就，例如小兒麻痺的根除與結核病的防治等，參觀展覽的過程會好像看醫生一樣，希望讓參觀的人了解到台灣醫療的高級水準與平價收費。

另外一位策展人王奕凱表示，活動盼能在4月19日募得最低標250萬元，並於5月19到21日前往日內瓦辦展，若能募得更多錢，策展團隊規劃買下日內瓦媒體的頭版廣告，提高台灣能見度。