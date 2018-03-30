歸還房屋稅收 台南8無黨議員發起連署

南市8位無黨聯盟議員發起議員連署，呼籲支持凍漲房屋稅及歸還106年調漲稅收。（記者蔡文居攝）

2018-03-30 13:08

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市房屋稅自去年起分3年調漲，平均漲幅67％，並適用於民國90年7月1日以後設籍房屋。近來反對調漲聲浪愈來愈大，南市議會會無黨團結聯盟黨團8位議員今天發起議員連署，呼籲支持凍漲107年房屋稅，並歸還106年調漲稅收。

包括曾順良、林阳乙、林炳利、蔡秋蘭、梁順發、莊玉珠、林慶鎭及趙昆原等8位無黨議員，今天召開記者會，指台南市從去年起連3年調漲房屋稅，已引發極大反彈。對於民眾質疑市議會沒有盡責看守市民荷包，他們也提出自清。

他們並出示議會在106年6月23日全體議員在議事廳表決是否支持凍漲房屋稅的記名投票看板，直指在野黨的20席不敵民進黨的24席優勢，導致該案闖關成功，面對現在已有民進黨議員站出來支持凍漲房屋稅，他們表示歡迎，並以連署書方式希望這些議員能加入連署，要求市府能懸崖勒馬順應民意。

無盟表示，該份連署書將放置在議會3樓議事廳簽名處，請支持凍漲107年房屋稅並歸還106年調漲稅收的議員能踴躍加入連署，連署時間至4月10日市政總質詢前一天為止，屆時無盟也將公布該份連署簽名資料。