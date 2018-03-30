中國連醫療組織都打壓！綠委籲WHO不要屈服

民進黨立委與多個民間團體呼籲WHO勿淪為中國政治打手（記者彭琬馨攝）

2018-03-30 12:54

〔記者彭琬馨／台北報導〕中國打壓台灣又新增案例！近日屢傳出中國透過世界衛生組織（WHO）介入與其有正式關係或官方合作的國際醫療專業非政府組織（INGO），我國「台灣醫學生聯合會」與「台灣女醫師協會」都是受害者。中華民國醫師公會全國聯合會與立法院國際醫療衛生交流促進會今發表聯合聲明，呼籲WHO勿因中國的壓力，脅迫INGO更改台灣名稱。

台灣醫學生聯合會去年接獲世界醫學生聯盟通知，在WHO的要求下必須將網站上所有關於Taiwan的用語改為Taiwan,China。世界醫學生聯盟為了要維持與WHO的正式官方關係，因而接受WHO要求，修改所有與台灣醫學生聯合會對外文書及網站所有指涉台灣的字眼。

曾多次參與WHA的無任所大使吳運東表示，中國透過施壓WHO秘書處，利用機會把台灣組織名稱改為「中國一省」（Province of china）或「中國台灣」（China, taiwan），對台灣所有醫療專業團體都非常困擾；吳運東說，WHO基於醫療專業，不該介入其中團體的互動。

民進黨立委邱泰源表示，中國透過ＷＨＯ秘書處向所有相關NGO要求改名，「完全衝擊到世界衛生組織的任務與視野」，呼籲WHO應秉持專業，不該被中國或其他任何國家影響。

民進黨立委林靜儀說，中國在國際上對台灣打壓非常明顯，一方面宣稱對台灣提出31項政策，但其實「它在後面已經拿刀捅你」，她對中國這種兩面手法「非常不恥」，呼籲WHO勿屈服中國壓力、淪為中國打壓台灣的打手。