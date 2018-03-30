國民黨爭黨產要調會議紀錄與傳真 黨產會：於法不合

2018-03-30 12:16

〔記者溫于德／台北報導〕國民黨在黨產條例通過後，從永豐銀帳戶提領5.2億元、分為台銀10張5200萬元支票，並兌現其中一張。黨產會得知後懷疑，國民黨將處分其餘不當黨產，緊急發函凍結3億餘元，與9張支票提領動作。而國民黨對此再向黨產會提告請求撤銷行政處分，全案上午再度開庭。國民黨方面請求調取黨產會當時開會錄音檔，與通知台銀、永豐銀傳真稿，以證明相關處分具組織程序不合法情況，但黨產會認為無調取必要。

據悉，永豐銀帳戶被凍結後，國民黨陸續以發薪資提撥勞健保、退休金或遣散費為由，申請解凍獲准，目前帳戶內餘額不足1千萬元；至於9張支票也已兌領完畢。

國民黨律師稍早當庭表示，根據黨內了解，黨產會前年11月7日上午8時50分，以傳真方式通知台銀與永豐銀凍結帳戶，不過當時會議應還未進行完畢，因此質疑該處分具有組織程序不合法情況，而公開在網路上的會議紀錄又只記錄討路事項、沒有細節，因而聲請調取當日會議聲音紀錄，以及通知兩家銀行的傳真稿。

黨產會律師反駁，依據行政程序法，相關會議紀錄不公開，強調原告聲請於法不合，此外，當日為防止國民黨再處分其他黨產，才會趕在銀行開門前緊急進行會議並凍結帳戶；律師也說，永豐帳戶目前剩下900萬元，一旦國民黨申請用以支付資遣費支用，黨產會應會同意，而9張支票也經黨產會同意兌領完畢，反問有何不合法？

法官聽畢陳述後諭知雙方就「不當黨產條例」究竟屬合憲或違憲，具狀表示意見，全案定5月17日下午續行準備程序，待該庭爭點整理完畢，就會進入言詞辯論程序。