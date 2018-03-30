小英帶媒體振興花蓮觀光 這間麻糬店讓她買了4千元

蔡英文大口試吃麻糬。（隨行媒體團提供）

2018-03-30 11:01

〔記者蘇芳禾／花蓮報導〕0206地震影響花蓮旅遊產業，總統蔡英文今天帶著大批媒體從台北到花蓮，希望能行銷花蓮觀光，蔡英文說，民進黨中央黨部今天也到花蓮員工旅遊，新北市的朱立倫市長也到花蓮，中央、地方、不論政治屬性，大家只有一個目標，就是花蓮產業趕快恢復，「我覺得這非常的好」。蔡英文也透露，自己在第一站麻糬店就已經買了4千元，希望大家可以買比她更多。

蔡英文今天搭乘專機，一早從台北抵達花蓮，第一站來到知名的阿美小米文化館吃麻糬，今天還會造訪新社香蕉絲工坊和東豐拾穗農場，夜宿花蓮一晚，隔天吃完晚餐才離開。同一時間，民進黨中央黨部也在北花蓮進行員工旅遊，相關人士表示，這是執政團隊同時以行動在花蓮的南北兩地為觀光打拼。

知情人士透露，地震發生後，除了救災，總統更關心的就是震災後花蓮鄉親的生活復興。這包括觀光產業在內，地方產業的活力能否早日復原、相關重建事務的儘速與優質。

因此，除了行政院提出相關鼓勵觀光措施外，總統今天也親自帶領媒體團到花蓮，就是希望透過自己和訪團媒體的視角，聚焦國人的目光，對花蓮在自然、人文上的獨特與美進行一次再發現、也就此帶動國人一起到花蓮旅行、體驗花蓮，為花蓮加油的風潮。

府方人士說，這次行程的設計，擔任領隊的總統與在地的民進黨立委蕭美琴，特地安排團員沿著海岸線南下，由縱谷北返，造訪南花蓮多處觀光景點。主要是過去以來旅行花蓮的團客多集中在北花蓮，同樣擁有豐富觀光資源的南花蓮，則較沒有機會受到注意。相關產業的發展，也較為艱困。總統希望這次的行程，可以帶領大家發現南花蓮的美。

蔡英文受訪表示，希望透過媒體報導讓全台的人可以一起體驗台灣的美跟好，這段時間花蓮比較辛苦，希望可以在最短的時間恢復產業的風貌。

新北市長朱立倫推動「花蓮尊爵行」，鼓勵市府員工與眷屬、民間社團，以花蓮作為旅遊目的地，他今天上午自己也隨同首發團，搭乘台鐵到花蓮一日遊。

對此，蔡英文說，這段時間除了企業積極鼓勵員工到花蓮旅遊，民進黨部今天也到花蓮員工旅遊，朱立倫市長也到花蓮，她覺得這非常的好，在花蓮整個重建的過程，不論中央、地方、不論政治屬性、黨派，大家都只有一個目標，就是產業趕快恢復、產業可以越來越好。

蔡英文也開心拿出她在第一站購買的「戰利品」說，花蓮有很多禮品、土產，花蓮麻糬確實好吃，品樣也很多。她今天出門沒吃早餐，所以剛剛一不小心試吃時就吃太多了，購買相關商品花了4千元左右，不過店家說「這樣算小咖」，所以希望大家去購買，只要超過4千元，就可以是比總統還要大的大咖。

蔡英文與花蓮縣長傅崐萁沿途試吃各種餅類、兩種口味麻糬、剝皮辣椒等，一邊聽店家簡介。最後則是與民進黨立委蕭美琴、傅崐萁一起在店家門口合影。

據透露，蔡英文購買的商品包括芋頭酥、芒果酥、鳳梨酥、剝皮辣椒、晶沙酥、魔法coco巧克力等。

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