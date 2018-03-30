人事搬風拚連任？ 彰縣建設處長改掌環保受矚

2018-03-30 11:03

〔記者張聰秋／彰化報導〕人事大風吹！彰化縣政府今天傳出一級局處主管異動，縣府環保局長江培根卸任局長一職，改為參議，環保局長一職由縣府建設處長戴瑞文接任，建設處長由現任副處長劉玉平榮升，建設處副處長人選目前未定，傾向內部拔擢，隨著年底選舉逼近，縣長魏明谷上任至今鮮少人事更迭，這回一口氣更換兩個縣府大局處，給予外界拚連任、拉高民調支持率的想像空間。

縣府核心幕僚人士指出，建設處長戴瑞文已近屆齡退休，退休前調任環保局長，希望借重其推動綠能的效率，妥善處理環保局裁罰台化12.44億元罰鍰遭環保署撤銷原處分；同時，拔擢處理農地違章工廠有功、建設科班出身的副處長劉玉平接任處長，賦予劉玉平完成總統蔡英文推動構思的水五金田園聚落園區，並讓環保局長江培根轉換環境，暫時放慢腳步，轉任參議一職。

儘管，外界解讀一級主管異動是為縣長魏明谷為今年年底選舉連任鋪路，但是，縣府團隊局處長和副處長幾乎都是老面孔，多數從前任縣長卓伯源任內擔任。

這回，罕見進行人事更迭，建設人才反派任非專業的環保，日後對政務推動恐怕也會受影響，萬一因為外行領導內行，釀成茶壺內的風暴，反不利於政務推動和民調。

不願具名的資深政壇人士指出，魏明谷上任3年多來，縣府一級主管人事如今才要異動，看似想為選舉鋪路，時機點卻有些晚，這一步險棋若處理不慎，反會更加失去公務員對魏明谷的向心力。

這名政壇人士表示，戴瑞文前年才從參議轉任建設處長，扛起兌現魏明谷打造「風光大縣」的重擔，上任期間與彰化縣工商發展投資策進會（簡稱「工策會」）總幹事梁志傑互動頻繁，共同打拚開發離岸風電，突然被調任與自己的專業領域毫不相關的環保，讓人跌破眼鏡，環保污染領域層面又廣又艱深，相關政策都需要有環工背景專長的人進行規劃，非班科的人才能否適應和勝任，外界相當好奇。