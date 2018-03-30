綠營推財團法人法 國民黨智庫批掌控只為酬庸

2018-03-30 10:55

〔記者施曉光／台北報導〕配合蔡政府整頓政府捐助的財團法人，民進黨將「財團法人法（草案）」列為立法院本會期優先推動法案，國民黨智庫今日召開「假改革，真歛『財』－財團法人法」記者會，質疑立法背後動機是在奪回掌控民間財團法人，只為酬庸。

國民黨智庫司法及法制組召集人何展旭指出，草案內容完全符合民進黨對於改革的目的，也就是要「立大法、設機關、發大錢」，完全不在乎內容是否漏洞百出，違法違憲也在所不惜，而且草案沒有區分財團法人性質，只以簡單條文規範所有財團法人，並加強控制人民，對於民間財團法人董監事改選資格限制很多，對於政府財團法人卻沒有嚴格監督。

律師葉慶元表示，政府想把過去捐助成立的財團法人收回，違反法律信賴原則，但這次民進黨政府意圖以「財團法人法」為掩飾，要做一波財團法人的清算，當年抗戰結束後國防最高委員會依有效的法律，認定受戰爭影響的公司、法人可以分配移撥日產，事隔60年後如果全盤推翻，對法律的安定性與信賴性有很大問題。

他並質疑，為何到了選舉年就要對所有財團法人動手，包括宗教團體法人以及一般法人？這是強奪民產成為公產，涉及人民財產侵奪，將會引發憲法爭訟。

律師歐陽弘指出，政府想要實質掌控過去捐贈成立的財團法人，只要原本捐贈比例佔20％，即可取得所有實質控制權，如此就可以取得更多的位置，滿足酬庸，指派有給職的董事長，而且未來只要董事與董事長爭執，或財團法人不滿足政府的目的，董事長就會被解職，或財團法人被解散。

國民黨立委曾銘宗則指出，草案內容非常誇張，而且規定空泛、語意不清，以後財團法人董監事可能隨時被解除職務，而且解除條件要比擔任金控公司董事長、總經理的條件還嚴格，根本是假改革之名，意圖掌控民間財團法人與宗教財團法人。

文化大學法律學系副教授吳盈德指出，目前國內有近10萬個財團法人，無論規模或性質差異都很大，是否有必要採取統一標準來規範，應該加以思考，而且草案規定政府對以往曾經捐助的財團法人可以收回掌控權，與當初政府設立財團法人的立意背道而馳。

他強調，行政院版草案通篇嚴重誤會財團法人的性質與意義，既然已經捐出，財產就應該是公有，不是私有，也不是公司股分的概念，可以取得董事席次，況且即便是一般公司也分為公營與民營，對於公營公司政府也未必要指派董事，管理財團法人重點應該是在加強內控與稽核機制，例如財報透明化、董監事背景公開揭露等。