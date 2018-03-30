蔡英文花蓮拚觀光 傅崐萁搶先受訪

2018-03-30 10:29

〔記者蘇芳禾／花蓮報導〕0206花蓮地震之後，總統蔡英文今天帶著媒體團到花蓮觀光，花蓮縣長傅崐萁則是在蔡英文抵達前接受媒體訪問，對於過去這段時間地震捐款的使用爭議，傅崐萁表示，「大家不要覺得尷尬」，確實有很多事情會越講越清楚，未來國家災難要有一套完整機制，希望國家可以訂定，讓地方可以遵循，「我可以受傷，國家不能受傷。」

蔡英文今天搭乘專機，一早從台北抵達花蓮，第一站來到知名的阿美麻糬，今天還會造訪新社香蕉絲工坊和東豐拾穗農場，夜宿花蓮一晚，隔天吃完晚餐才離開。同一時間，民進黨中央黨部也在北花蓮進行員工旅遊，相關人士表示，這是執政團隊同時以行動在花蓮的南北兩地為觀光打拼。

傅崐萁說，今天是0206震災之後，蔡總統帶媒體團來行銷花蓮觀光，他是地主要表達歡迎，希望未來蔡總統對整個災後重建和觀光振興，能給地方更多資源，能讓國家整體觀光投入在花蓮，讓地方哀號的觀光產業能在最短時間振興。現在觀光確實受到重大影響，這是花蓮最重要的產業，受影響家庭超過7、8萬人以上，如果短時間內沒振興起來，怕幾個月之後會有骨牌效應。

新北市長朱立倫今天也帶團到花蓮觀光，被問到是否會去迎接？傅崐萁表示，只要來行銷花蓮觀光，都誠摯表達歡迎。

至於希望中央政府未來如何協助花蓮？傅崐萁說，希望有明確的政策，感謝「三三五五」這樣的政策，目前申請的有超過1萬人，花蓮一年觀光客約有1000萬人（次），三三五五方案（自由行「三三五五」方案）可以提升1萬到10萬觀光客，對於短期療傷效果有限，他希望，國家大型觀光活動可以來花蓮舉行，或者觀光局的觀光大使也能到花蓮來，對整個提振觀光有更多挹注，希望國家支持花蓮；傅崐萁說，他今天上午8點多收到這場活動的通知。