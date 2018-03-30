媒體一問加薪... 賴清德回頭加碼回應錯誤報導

媒體問及有媒體誤傳5成民眾加薪而不受電價調整影響時，賴揆立即罕見地回頭繼續受訪，強調當初媒體報導錯誤。（資料照）

2018-03-30 10:10

〔記者鄭鴻達／台北報導〕行政院長賴清德今早接受聯訪，媒體問他，外傳民調落後於台北市長柯文哲，賴聞之「啊呵呵呵」大笑並轉頭離去。但媒體問及有媒體誤傳5成民眾加薪而不受電價調整影響時，賴揆立即罕見地回頭繼續受訪，強調當初媒體報導錯誤。

賴清德26日接受國民黨立委王惠美質詢物價、電價議題時，先回答表示軍公教加薪，後續帶動企業加薪，估計有5成民眾薪資有調升；而這波電價調整，據主計總處的預估，對物價調漲影響約為0.08%，全年CPI消費者物價指數約維持1點多個百分點左右，並未造成大的影響。

但後續有媒體將賴清德此兩段的答詢，誤報為「有5成民眾加薪、電價漲不受影響」，並引起部分媒體大幅跟進報導，行政院稍晚緊急發布澄清新聞稿，強調此乃兩段不同的答詢內容，相關報導因混淆造成誤解。

賴清德今早前往立法院接受立委質詢，賴在回答完核二廠二號機跳機的處理事宜後，有媒體提問對於外傳民調落後給柯文哲時，賴清德立即尷尬地「啊呵呵呵呵」大笑後，隨即轉頭準備離去，要進入立法院等待質詢。

此時，突然有媒體大聲問「可以說明一下企業加薪的部分嗎？」賴揆聞之，罕見地停下腳步，並回頭繼續向媒體說明，表示對媒體朋友報導他很感謝，每次到立法院接受質詢，都有充分報導，讓行政院政策能充分傳達到台灣社會。

賴揆接著說，媒體於26日的報導有兩個錯誤之處，第一，是他並未說台灣有5成的人加薪，所以沒受到物價調整影響，應是記者理解錯誤；第二，他沒說中美貿易大戰是有利的，大家可以去看他在立法院接受質詢的帶子，就很清楚。

賴清德強調，當時他是針對每位立委不同問題答覆，但很遺憾，媒體不僅第一手報導錯誤，雖然行政院馬上澄清，但後來有些媒體評論，甚至晚間節目進一步批評，這些都是錯誤，只要調錄影出來看，就清楚他沒這樣答覆。

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