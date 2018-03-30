長照2.0經費用不完 被批民眾看得到、用不到…

長照2.0上路，但經費用不完，被批民眾看得到用不到。（資料照）

2018-03-30 07:12

〔即時新聞／綜合報導〕新版長照2.0政策去年上路，衛福部編給各地方府79億元，但是根據媒體調查，至少28億元回繳，執行率只有64%，明顯偏低，追究原因，包括參與個案太少、服務人員不夠、據點太少、包裹式付薪有疑慮…等，批評政策是「看得到、用不到」。

《自由時報》報導，高雄去年長照經費回繳5.55億元，執行率只有約63%，高市議員郭建盟分析原因，包括只有3成民眾聽過長照管理中心，新政策顯然宣傳不夠，其次，服務項目不等被照顧者需求，如居家服務、時段及對象都無法指定，第三則是照顧人力缺口很大，高雄實需3651人，但只有1537人照服員，缺口達到2114人。

《聯合報》報導，新北市、嘉義縣的執行率都6成多，主辦人員都抱怨試辦範圍小、服務據點少，導致個案少，新北更指民眾對居家服務包裹式支付新制有疑慮，參與新制個案少。

台北市長照需求約6萬人，但其中有4萬多有請外籍看護，使用有限。

桃園市執行5成多，分析原因就是日照中心總服務人數不多，且多數高齡者多由親友照顧，經費才花不完；但苗栗縣抱怨制度僵化，如服務機構必須同時具備社區整體照顧服務Ａ、Ｂ、Ｃ級服務才能申請，且限制1鄉鎮只能設1個Ａ級中心，至申辦的服務機構少，執行率自然偏低，今年鬆綁可望改善。

花蓮去年約有1.5億元長照經費，但繳回1/3，原因就是照服員嚴重不足、流動率高，加上薪資偏低，致長照政策窒礙難行。

離島連江縣直說，薪資上限太低，根本請不到人，如物理治療師要6~7萬元，衛福部只核4~5萬元，根本請不到人，照服員一樣，且廠商不願合作。