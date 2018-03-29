行政院敲定花蓮震災重建相關經費

2018-03-29 21:15

〔記者李欣芳／台北報導〕針對花蓮大地震災後重建，行政院今天召開「花蓮震災救助及重建專案小組」跨部會會議，會中通過相關重建經費，包括公共設施及公有建築復建工程經費，經政務委員吳澤成親自召開會議，逐案討論確認並獲致共識，計核列3億8932萬4000元；災後復建工程以外所需經費，經主計總處會同相關機關審議，並在今天縣府各單位共同檢視後，計核列8億8174萬4370元，請主計總處於3月底前完成報院核定程序。

至於部分經費需求，如雨污水下水道復建工程、校園設施設備復原、廢棄物處理等，因缺少詳細災損勘驗情形或計算資料，今天暫無法核列，政院決定請縣府儘速補充，並請各機關隨到隨審，若計畫覈實可行，應在最短時間內完成核定，以利重建工作推動。

今天的會議由專案小組召集人、政務委員陳美伶主持，至於花蓮縣長傅崐萁建請中央訂定善款相關執行辦法一事，專案小組表示，考量災害類型殊異，且「災害防救法」第45條對善款運用已有原則性規定，因此仍應請縣府依照公益勸募條例相關規定，並由捐款監督管理委員會秉持公開、透明原則，善加運用，發揮最大效益。

陳美伶強調，重建工作推動刻不容緩，今天已確認核列的計畫，請縣府務必拿出執行力，在最短時間內完成；至於其他尚待補強，或後續仍將再提出的計畫，則請縣府加速作業，只要計畫確實可行，經費覈實編列，中央一定秉持從優、從簡、從寬、從速的原則，在最短時間內核定。