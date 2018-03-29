被舉報「宣傳台獨、破壞統一」 中國學者急澄清

廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心執行主任劉國深（圖）28日表示「不是任何獨立都不行...台灣保持某種程度的獨立性不是壞事。」有中國網民29日舉報他宣傳台獨，破壞統一。（中央社）

2018-03-29 19:44

〔記者鍾麗華／綜合報導〕中國廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心執行主任劉國深昨天在台灣參加一場研討會中表示，「不是任何獨立都不行」，他的說法遭中國網友舉報為「宣傳台獨，破壞統一」。不過，他今天接受中國官媒「環球時報」訪問時改口表示，台灣不能追求「領土主權的獨立」，而要在堅持體現「一中原則」的「九二共識」之下。

劉國深曾長期擔任廈門大學台灣研究院院長，並兼任中國全國台灣研究會副秘書長，是中國知名涉台學者。據了解，劉國深一行人是27日抵台，除參加前天這場研討會外，也拜訪台大國發所、政大國關中心與中興大學當代中國研究中心等，預計31日離台。

劉國深受訪時表示，一些讀者（指中國）顯然是因為台媒報導缺少上下文聯接，誤讀了他講話的本意，一看到「獨立」二字就感到憤怒。他認為，台灣不能追求「領土主權的獨立」，而在堅持體現一中原則的「九二共識」之下，台灣地區保持一定財政、經濟和生活上的某些獨立性是可以談的，這也正是「一國兩制」的真諦。如果完整聽他的發言，相信在場的絕大部分人都不會有這種扭曲的理解。

劉國深又強調，「台獨」勢力利用台灣人希望保持財政、經濟、生活等方面的「自主性心理」，宣揚他們的「台獨」理念，而且趁這個機會醜化統一。對此，「我們必須向台灣民眾說明清楚，在『一個中國』的框架下，台灣人民可以保持一定的『獨立性』。父母們也希望孩子長大了有能力獨立自主，這樣的『獨立』就不可怕，還要幫助他們獲得『獨立』生活的能力。」

至於蔡英文對「九二共識」的態度，劉國深認為，蔡英文當局沒有完成「答卷」，沒有明確回答「兩岸是否同屬一國」，還要加油，再努力一下就有可能與中國方面找到政治上的交集。