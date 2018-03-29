新營舊議會改設青創基地 3議員批「橫柴入灶」

2018-03-29 19:08

〔記者蔡文居／台南報導〕針對新營民治議事中心改設青年創業基地一案，台南市議員賴惠員、蔡旺詮、陳怡珍今天質詢，痛批經發局是先射箭再畫靶，根本蠻橫粗暴，如同「橫柴入灶」，強行侵犯更高的政治歷史價值。

經發局則表示，市府對本案尋求議會同意過程，均尊重議會決定，並沒有凌駕大會。至於議會以問卷調查方式做為函覆市府依據，市府無權干涉。

賴惠員、蔡旺詮、陳怡珍今天表示，該案在違反大會決議、違背程序正義，在未充分討論及未提供資料給議員的情況下，即發文尋求議會以「問卷」方式詢問同意與否作為回函依據。

他們要求經發局必須即刻停止錯誤的政策，請經發局提供相關規劃資料給所有議員後，經過大會充分討論形成共識才能決定是否推動，並強烈要求此等粗暴違反程序正義的手段，凌駕大會決議的狀況必須深切檢討。

經發局表示，對於向經濟部爭取前膽建設經費，於民治議事廳設置創新育成基地，經濟部於107年1月17日召開審查會時，要求市府必須取得議會同意函，故市府於1月30日行文議會爭取同意，經議會黨團協商達成支持共識，唯於2月10日臨時會有部分議員反對要求市府充分報告再決議。然2月27日經濟部正式通知必須於3月12日前取得議會同意否則無法通過審查及補助，市府便再度行文議會爭取同意，過程均尊重議會決定。