「八百壯士」帳棚自己拆了！ 但明天可能再搭回來

與北市府協商後，八百壯士自行拆除立法院前的帳篷。（記者林良昇攝）

2018-03-29 18:00

〔記者林良昇／台北報導〕台北市政府27日發文要求長期駐守立法院外的「八百壯士」帳篷限期改善，否則強制拆除，雙方協商後，八百壯士今下午5時許自拆帳棚；八百壯士副指揮官兼發言人吳斯懷表示，他們願在法律規範內自行拆除，等按照新程序申請通過後，會恢復搭設帳棚，絕對不會撤守，將奮戰到底。

經與北市府協商後，八百壯士今下午讓步，自行拆除拆位於立院中山南路大門前的遮雨帳篷，僅留下桌椅、物資等，吳斯懷受訪表示，過去402天以來，八百壯士都依據國家法令申請路權、申請搭設帳棚集會遊行，是北市府在2月份立下新規則，沒有盡告知義務，有行政疏失。

吳斯懷說，他們從昨日早上到今早，不斷與北市府溝通，他們告訴北市府，如果要強行拆除帳篷，台北市保證遍地烽火、如影隨形，但他們仍希望理性協商，經協商後，願意在法律規範內，自行先行拆除帳篷，等按照新程序申請路權及帳棚搭設後，會繼續恢復帳篷，絕對不會撤守，會奮戰到底。

吳斯懷強調，北市府新規定很明顯是刁難，要求每天架設帳棚後，晚上就必須拆除，隔日上午再架設；但他們願意接受，配合法令，但「不要以為用這種手法我們就會退讓」，希望北市府能信守承諾，不要在申請程序上刁難，變相遏止人民請願、抗議的權利。