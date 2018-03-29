藝人學者被舉報台獨 陸委會：中國當局自導自演

2018-03-29 18:18

〔記者鍾麗華／台北報導〕繼柯宇綸被指「台獨藝人」，使得他主演的台片《強尼‧凱克》遭中國禁映後，中國廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心執行主任劉國深昨天在台灣參加一場研討會中，他在會中表示「不是任何獨立都不行」，也遭中國網友舉報為宣傳台獨，破壞統一。

由《旺報》、文化大學社會科學院、文大國家發展與中國大陸所28日共同主辦「兩會後的兩岸關係走向」學術研討會，劉國深也出席，他在會中表示，「不是任何獨立都不行，就像我的孩子，我就希望他能獨立。台灣保持某種程度的獨立性不是壞事，你要和大陸好好談。」這段說法經過媒體的報導，遭中國網友舉報。

對此，陸委會副主委邱垂正今天在例行記者會上表示，我國是主權獨立的國家，台灣是自由民主、多元開放的社會，對於個別學者言論，政府向來不做評論。

不過，他說，國際社會共同認知，「中國大陸是缺乏言論自由與民主開放的社會」，這段期間以來，中國當局自導自演、片面以政治理由，來抵制台灣民眾、商人、藝人與文化產品，以無限上綱、莫名指涉的方式，脅迫台灣接受其政治主張，這完全與其領導人所倡議的「兩岸心靈契合」背道而馳，無助於兩岸關係的發展。

邱垂正說，我們鄭重質疑對岸，如此下去，如何推動兩岸的良性互動發展？政府對於台灣的電影創作受到國人與各界喜愛感到自豪，我們也鼓勵支持自由創作的發展，相信人才只有在自由開放的環境中，才能發揮創作的能量。

邱指出：「然而近期中國大陸先釋出所謂對台措施，再以特定政治意識形態審查，來篩選兩岸相關的交流合作，要求道歉、自清，背後隱藏何種意圖，不言可喻。」也對國人未來從事兩岸交流存在明顯潛在風險。奉勸中國當局，認真理解與客觀面對台灣的民主制度與台灣的自由多元，任何以片面政治立場界定，甚至打壓台灣的主體意識與民主多元觀，不但不得人心，終將造成台灣民意的反彈。