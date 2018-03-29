澎湖離島加給調升2000元 4月初公告

2018-03-29 18:28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕受到中央政策軍公教年金改革影響，民調直直落的澎湖縣長陳光復，在積極與立委楊曜向中央政府爭取及協調下，澎湖一、二級離島加給增加2000元，4月初公告實施，希望能扳回一城，陳光復誓言最終以與金馬同等待遇為目標。

澎湖縣地處離島，工作機會難覓，人口結構以軍公教為主，民進黨完全執政後，展開轉型正義，進行軍公教年金改革，讓地方執政的縣長陳光復民調受到影響，但地方必須與中央同調，概括承受，只能另起爐灶，為澎湖軍公教人員爭取福利。

其實，爭取澎湖離島加給與金馬同等待遇，立委楊曜早已推動，但勢單力薄，陳光復縣長加入後，2人聯手發聲，多次透過黨政平台反映，澎湖地區因物價及生活水準，留才不易，亟待調整地域加給以為平衡，經過4次中執會與數次中央部會聯繫及會議後，初步達成先調整一級與二級的基本數額。

中央政策規劃先調整一級離島調二級離島，二級離島額數調三級離島，薪俸加成部分以後再說，這一次沒有調整，也就是說馬公一級5700調為二級7700，每月調升2000元左右，望安二級7700元調為三級9700元左右，將在4月初公布。陳光復感謝中央政府能夠體察地方民意，及楊曜立委的共同爭取與協助，他說，會繼續努力爭取，務求達到與金門及馬祖同等級待遇的最終目標。