解決醫病糾紛 賴揆拍板醫療事故法草案

2018-03-29 17:15

〔記者李欣芳／台北報導〕鑑於醫院與病人的糾紛時有所聞，行政院長賴清德今天與民進黨立委舉行便當會，對「醫療事故預防及爭議處理法草案」達成共識，盼藉此立法，導入醫療訴訟前的爭議調解機制，改善醫病關係和醫療品質，草案明定，發生醫療事故而爭議時，醫病雙方經調解失敗才能進行訴訟，調解期限最長3個月，必要時可再延長3個月。

行政院副發言人丁允恭會後表示，賴清德在會中說，希望透過這個立法，不只保障醫事人員免除不必要的司法恐懼，且對醫療爭議用更開放的態度進行檢討，以促進提升醫療品質，這對病人同樣有幫助，並改善醫病關係。這項法案是行政院本會期優先法案，盼能儘速完成立法。

這項立法主要有以下重點，首先是溝通關懷，將輔導成立專責機構，當發生醫療糾紛時，可接受申請，提供第三方爭點整理及評析意見，一定規模以上的醫療機構應設關懷小組，即時向遭遇醫療糾紛事故的病家說明溝通，並引入「道歉法則」，鼓勵醫護表達歉意、同理和撫慰，但評析意見和醫護表達歉意都不會成為訴訟的佐證，希望促進醫病雙方諒解。

其次，是爭議調解，由地方衛生局成立醫療爭議調解會，當發生醫療事故而爭議時，醫病雙方經調解失敗才能進行訴訟，調解期限最長3個月，必要時可再延長3個月。

第3則是「除錯機制」，要求醫療機構對重大醫療事故要有根本原因分析並提出改善措施，這些內容不能做為訴訟的證據跟行政處分的依據，讓醫院更有空間誠實以對。