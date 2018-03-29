國民黨新北議員初選 4月中旬起民調

2018-03-29 17:01

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市議員黨內初選，包括第4（板橋）、5（中和）、6（永和）、7（土城、樹林、三峽、鶯歌）、10（汐止、金山、萬里）等5個選區，因參選人數大於擬提名席次，需辦理民調，將從4月中旬起分5梯次展開民調作業，預計5月初完成，報黨中央核定後提名。

新人們為了打響知名度，全力衝刺，盼爭取選民認同。板橋區擬提名5席，現任者為曾煥嘉、周勝考、林國春、劉美芳，將保障提名，剩下3人形成3搶1局面，其中趙燕昭為前台北縣議員，實力不容小覷，葉元之為前新北市政府副發言人，與吳炳輝都屬新人參政，積極透過網路行銷。

今天是青年節，葉元之在臉書推出「葉師傅向國旗致敬」影片，化身詠春宗師葉問，向國旗敬禮並唱國旗歌，拜託民眾在青年節支持青年參政；吳炳輝近日在網路發表反同性婚姻言論，引起網友討論，他強調立場不會改變。

中和區擬提名3席，現任者為邱烽堯、陳錦錠，前新北市議員金瑞龍與李肇南2搶1；土樹三鶯區參選爆炸，擬提名5席，現任者是黃永昌、洪佳君與林金結，前新北市議員王明麗及新人江怡臻、陳尉勇、林彥彰、簡皇譽形成5搶2。

值得一提的是，永和區擬提名2席，現任者連斐璠和陳鴻源，必須和新人胡文琦與陳偉杰一起做民調。汐金萬區擬提名2席，現任者白珮茹，另新北市議員廖正良兒子廖先翔及新人黃瑞傳2搶1。

民調辦理時間如下：第6選區：4月19日至21日，第5選區：4月20日至22日；第10選區：4月27日至29日；第7選區：4月27日至29日；第4選區：4月30日至5月2日。