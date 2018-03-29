英貿易投資部長下月訪台 簽署離岸風機、海事工程產業合作備忘錄

2018-03-29 16:17

〔記者呂伊萱／台北報導〕英國在台辦事處今天公布訊息指出，英國國際貿易部投資部長史都華（Graham Stuart）將於4月9日至10日訪問台灣，訪台期間並將宣布台商赴英重要投資案，也將見證英國與台灣簽署離岸風機與海事工程產業合作備忘錄。

英國在台辦事處表示，史都華此行來台，是為推廣雙邊關係，並強化台英貿易與投資合作。史都華訪台期間將宣布重要的台灣廠商赴英國投資案，並見證英國與台灣在離岸風機與海事工程產業合作備忘錄的簽署。

史都華也將拜會蔡英文總統及多位台灣政府高層官員，並與英國在台企業代表及台灣企業界領袖會面，加強未來台英間更多貿易投資的互惠合作。

史都華此行訪台將在桃園源鮮智慧農場舉辦訪台記者會。媒體曾報導指出，由於英國氣候不利葉菜蔬果生長，長期依賴歐盟國家進口葉菜，脫歐後蔬果價錢可能上漲，英國為此尋求解方。而源鮮智慧農場透過科技技術發展永續農業，預計將與英國合作，在約克（York）郡建造一座新的科技農場，盼形成台灣與國際的正向循環。

史都華是英格蘭Beverley and Holderness 選區的國會議員，今年1月獲任命為國際貿易部投資部長，職責為替英國爭取海外貿易商機，並鼓勵外資投資英國。