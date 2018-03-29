黃偉哲團結之旅第二站 顏純左：我這沒問題

2018-03-29 15:22

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市長提名人、立委黃偉哲日前展開團結請益之旅，今天進行第二站，抵達市黨部拜訪前台南副市長顏純左。顏向黃道恭喜加油、黃對顏請益市政規劃，雙方氣氛和樂，一改初選緊張氣氛。顏純左不諱言地說，初選確實風風雨雨，但現在準備整合，「我這裡沒問題。」

黃偉哲表示，顏純左曾經擔任台南副縣長及台南副市長，深刻理解蘇煥智與賴清德的施政脈絡，未來有許多市政上的問題要向顏請教，如果政策需要修改也要和身為市政顧問的顏請益。

對此，顏純左大方地說好，但他請黃注意高醫大與南榮科大的合作案，儘管兩校已簽合作備忘錄，但細節還在談，如果高醫大能設一個工學院在鹽水，不僅3千多名學生能留在原地，高醫大學部和碩士班學生也會轉移，不僅溪北留住一個學校，學生至少能達6千人。

對於初選後的團結，顏純左強調「我這裡絕對沒問題」，一定會幫黃偉哲輔選。黃偉哲則說，民進黨2001和2010年都有遇過類似分立的情況，但選民在初選後自動集結整合，2018年應該會做得比前輩更好。

會後，媒體也詢問尚未拜訪的三位同志立委陳亭妃、王定宇，以及前立委李俊毅，哪一位會比較難整合?黃偉哲回應，還沒完成的就是難達成，不能先做揣測，即使有些人婉拒拜訪，但他還是會再試試看。

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