質疑公部門帶頭低薪 盧秀燕遭爆助理薪水也才開25K

立委盧秀燕最近指出，土銀契約工所開薪水僅22K，質疑公部門帶頭低薪。（資料照）

2018-03-29 16:01

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委盧秀燕最近指出，土銀契約工所開薪水僅22K，質疑行政院曾說上市櫃公司起薪應調到3萬，但公部門卻只開出22K，是公部門帶頭低薪。不過盧秀燕卻遭爆過去徵立委助理起薪也只有25K，因此遭網友大酸。

立委盧秀燕28日表示，土地銀行在徵求短期契約人員，卻只有開出22K薪資。她質疑行政院長賴清德曾說上市櫃公司起薪應調到3萬元，但連公部門都沒有做到，要怎麼要求民間？不過今天有網友發現，盧秀燕立委辦公室在徵全職立委助理，工作內容包含研擬法案、審查預算、準備問政題材、撰寫質詢稿、新聞聯繫、選民服務、選區經營、協助會議和行政庶務等，但所開出的起薪也只有25K。

許多網友看到盧秀燕徵全職立委助理卻只開出25K後都大酸，「比22K多3K，十分佛心...」、「多3K，該謝主隆恩了！」、「誠徵佛心功德助理。」雖有網友指出，這可能是2015刊登的廣告，但其他網友仍表示，「說得好像2015年25k不低薪似的。」、「所以現在領多少啊？26K」

行政院主計處統計資料指出，2015年台灣工業及服務業每人每月薪資（含經常性與非經常性薪資）的中位數是4萬853元，比25K高出近1.5萬。