見南韓議員 蘇嘉全：台灣女性議員比例全球第十

2018-03-29 15:19

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院長蘇嘉全今天（29）在立法院接見大韓民國國會「女性家族委員會」的4名議員。蘇嘉全表示，我國憲法以及地方制度法對女性參政有所保障，透過這些努力，讓女性進入公共領域服務後，其表現不輸給男性，因此慢慢地女性不需要保障名額就能當選。現階段台灣國會議員中，女性比例占38%，名列全球第10名。

蘇嘉全今天在「中華民國與韓國國會議員友好協會」會長林德福、尤美女、李麗芬、陳曼麗委員、林志嘉秘書長以及外交部亞太司副司長藍夏禮陪同下，接見大韓民國國會「女性家族委員會」委員長南仁順、印在謹、權美赫及鄭春淑等4名議員。

蘇嘉全表示，很高興能在立法院與大韓民國國會中努力爭取女性權利的4位國會議員見面。蘇嘉全指出，過去在擔任民意代表以及行政首長期間，都致力於女權推動，包括像台灣國家婦女館的成立、推動女性參政權利以及進一步在國家法律上保障女性參政。台灣社會經過長期積極推動兩性平權觀念後，這樣的觀念已深植所有政治人物的腦海中。

蘇嘉全表示，爭取女權的奮鬥歷史軌跡，跟民主化歷程一樣，需要不斷爭取才能落實。今日台灣女性參政之所以變得非常自然，主要就是我國憲法以及地方制度法對女性參政有所保障。在地方議員層級，女性的保障名額約占四分之一；在國會議員層級，不分區女性的保障名額則占二分之一。透過這些努力，讓女性進入公共領域服務後，其表現不輸給男性，因此慢慢地女性不需要保障名額就能當選。

蘇嘉全指出，現階段台灣國會議員中，女性比例占38%，名列全球第10名。監察委員中，女性占48％；我國女性創業家占36%；根據2015年我國主計處資料，聯合國性別不平等指數，台灣指數僅有0.058，也名列全球第9名。

南仁順表示，本次訪團成員都是過去30年在南韓社會中推動兩性平權以及民主化運動不餘遺力的健將。去年韓國國國會曾舉辦研討會，學習我國經驗，今年又會再度舉行，邀請各國專家學者對台韓女性參政情形進行討論。這次團員都是首度來台，希望吸取我國推動保障兩性平權法案歷程。由於今年六月韓國將舉行地方選舉，她希望能在充分了解學習台灣的政治條件及經驗後，回國分享經驗，鼓勵更多女性參與地方選舉。