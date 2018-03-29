報告冷冰冰？邱俊榮：總統沒飆我！

國發會副主委邱俊榮表示，蔡總統昨天在民進黨中常會並沒有飆他、笑笑的。（記者李欣芳攝）

2018-03-29 12:43

〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨中常會昨天邀請國發會副主委邱俊榮就「今年經濟情勢發展」專案報告。蔡英文總統認為，行政團隊寫出來的論述，有時候連總統本人看起來都相對辛苦，邱俊榮今天澄清，有些說法太誇張，他報告的經濟情勢有標準報法，一定有經濟成長率等內容，總統沒有否定這點，「她沒有飆我」，都笑笑的！

民進黨發言人吳思瑤昨天轉述身兼民進黨主席的蔡總統就國發會的報告裁示說，執政只講數字會被外界說成自我感覺良好，冷冰冰的數字與一般人的實際感受有落差，讓人民有感的第一步是必須聽得懂，行政團隊寫出來的論述，「有時候連總統本人看起來都相對辛苦」。

邱俊榮今天上午受訪表示，他報告結束後，大家恭喜他說報告還可以，昨天在場是有中常委提到，選舉要到了，要讓人民對執政有感，了解執政一兩年的成果是什麼，應該要有具體、故事性的方式讓民眾了解執政成果，蔡總統是在回應中常委看法時，認為這是對的。

邱俊榮說，蔡總統不是說他的報告冷冰冰，經濟情勢報告本來就是這樣，今天大家都說「你好慘昨天被總統飆」，其實沒有、總統都笑笑的，沒有那麼嚴重。