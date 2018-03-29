板橋3處地點建停車場 張宏陸爭取納前瞻

立委張宏陸今天邀集交通部、新北市府及里長辦理會勘，盼爭取3處停車場興建案，納入前瞻計畫經費補助。（記者賴筱桐攝）

2018-03-29 12:40

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋區人口密集，老舊社區多，常有停車位不足問題，新北市政府提出在音樂公園、新埔國小及忠孝國中3處地點興建停車場的規劃案，立法委員張宏陸今天邀集交通部、市府及里長辦理會勘，盼爭取3案納入前瞻計畫補助。

市府交通局停車管理科科長陳金德指出，音樂公園近捷運江子翠站、忠孝國中近捷運府中站、新埔國小近捷運新埔站，都有很高的停車需求，規劃興建地下停車場，分別提供486、480、417個汽車停車格，機車格位數分別是59、90、72個。

張宏陸表示，板橋人口數55萬，加上外來人口近70萬，停車問題一直是重大民怨，前瞻計畫去年在立法院3讀通過，其中城鄉建設項目包含改善停車問題經費，去年他篩選板橋地區6處地點辦理會勘，市府提報其中3案給交通部，希望中央儘速核定。另外，他認為目前規劃的機車格位數太少，恐造成摩托車違停，影響交通，須再檢討。

交通部公路總局副總工程司李忠璋表示，先前已請各縣市政府針對公共運輸轉乘地區及觀光景點周邊，提報停車場興建計畫，本週六將邀集各縣市開會討論，原則上已做過可行性評估或細部設計的案子，獲補助機會較高，預計4月初審結果出爐。