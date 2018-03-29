延緩軍公教年改 藍拖勞保年改一同實施

國民黨團要求軍公教勞年改一起實施。（記者林良昇攝）

2018-03-29 12:27

〔記者林良昇／台北報導〕軍人年改版本即將出爐，國民黨提出將軍公教勞年金改革版本一同施行的提案，將勞保年金改革一同納入，立法院國民黨團總召林德福表示，國民黨團不反對年金改革，但軍、公、教、勞都必須同步，實施的日期要一致。

軍公教年改正在進行，國民黨團推動勞改與軍公教年改同步，延緩改革軍公教年改實行日期；林德福指出，勞保年改去年4月3日已經付委，卻還懸在立院衛環委員會，國民黨團要求，民進黨團不能「柿子只挑軟的吃」，軍、公、教、勞實施日期要一致。

國民黨立委王惠美批評，蔡政府不顧軍公教過去對國家的貢獻和政府的承諾，想藉年金改革實現蔡政府的轉型正義；而蔡政府也稱年改是為了不讓財政破產，卻花前瞻預算做綁樁建設；既然要改革就要一起實施，政府要一視同仁，才能讓國家更好。

國民黨立委費鴻泰認為，軍公教勞年改如果同時間一起做，這樣才公平，社會上就不會有太多紛爭，人與人的感情也不會被撕裂；國民黨立委賴士葆說，若軍公教勞年改沒有一起實行，就是道地的政治鬥爭，選舉考量。

國民黨團首席副書記長曾銘宗強調，去年年初的年金改革國是會議承諾，軍公教勞年改要一起推動，但現在是公教年改預定在今年7月實施，軍改方案也要出來，行政院長賴清德也說要7月1日實施，勞保年金改革卻未一起推動，年改國是會議的承諾跳票。

曾銘宗說，他已提出公務人員退休資遣撫卹條例第95條、公立學校教職員退休資遣撫卹條例第100條修正草案的實施日期，推動軍公教勞年改同步實施，現已付委，呼籲民進黨團應履行當時的對外承諾，支持軍公教勞年改一起推動。