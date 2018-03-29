政院拍板建築法修正草案 引進第三方監造制度

2018-03-29 12:32

〔記者李欣芳／台北報導〕花蓮強震再度喚起各界重視建物施工品質，行政院今天院會拍板「建築法修正草案」，增訂一定規模以上的建築物，應由第三方專業團體完成施工勘驗及峻工查驗合格後，才能繼續施工或核發使用執照，這項修法將列為立法院下會期優先法案。

近年地震，因常有建築物軟弱層先被震垮的情形，行政院因此通過研修「建築法」第77條之1，要求經耐震評估後構造安全不符現行規定的建築，應於一定期限內進行補強或重建。

另外，針對經快篩後，疑似具有高危險疑慮建築物，將要求所有權人辦理耐震評估，並提供評估費用補助，內政部預計於110年以前補助辦理初步評估3萬4000件及詳細評估500件，這次修法並納入如未依規定辦理耐震評估申報，可依「建築法」笫91條規定處6萬元以上30萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期仍未改善者得連續處罰。

行政院長賴清德表示，由於國內老舊建物數量和比率均不斷升高，建物耐震情形亟待加強。這次修法除希望藉由第三方專業團體協助，確保新建建築物設計及施工品質，同時強制既有建築物耐震能力評估結果為應改善者，應儘速進行補強或重建，以回應各界對於居住安全的期待，有其急迫性和必要性。

賴揆指示請內政部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。