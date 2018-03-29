黃偉哲團結之旅無用？他參選民進黨南市主委要當「桶箍」

2018-03-29 12:24

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市長初選鬧得滿城風雨，各家參選人互控抹黑攻擊，初選落幕後也留下難以彌補的傷痕。隨著市黨部主委將於5月份改選，現年64歲、20年資深黨員王敏行憂心基層支持者不像往年自動凝聚，嚴重影響年底大選，因此跳出來參選。而王除了曾擔任台南市工策會總幹事，更為知名的身分是，行政院長賴清德競選台南市長時的核心決策小組。

王敏行表示，部分參選人在這段期間殺得刀刀見骨，簡單的初選搞得這麼難看，口出惡言又惡意抹黑，儘管黨中央最後提名立委黃偉哲，也進行黨內團結請益之旅，但基層支持者之間的裂痕早就深得難以彌補，並非參選人之間互訪就能解決，所以「桶箍」的角色應由無派系、與各派系關係良好的他來擔任。

不過，王敏行曾於初選期間為立委陳亭妃站台，如何能稱作「無派系」？對此，王敏行解釋，當初只是上台證明賴清德並未支持任何一位參選人，「賴當時在市長室親口對我這樣說」，所以各方紛紛宣稱受支持，只是拉低賴的高度。

針對民進黨執政進行的一連串改革，王敏行認為，從2016年起開闢許多戰場，因此2018年可說是執政價值能否受到選民認同的關鍵時刻，值此之際不能讓一場殺得兇狠的初選，敗壞社會對黨的觀感，所以選擇跳出來為團結盡一份心力。

市黨部主委兩年一任，連選得連任一次，現任主委顏純左已當了四年，而即將空出的職位是否還有其他競爭者，各界都在看。