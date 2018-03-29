加薪帶動效果 朱澤民：5月底會公布

2018-03-29 12:17

〔記者曾韋禎／台北報導〕軍公教加薪3%，究竟能帶動多少民間加薪？主計長朱澤民表示，5月底就會公布相關數據。

立法院財政委員會今審查「統計法修正草案」。國民黨立委盧秀燕詢問，軍公教加薪3%，究竟能帶動多少民間加薪？

朱澤民答覆，在一、二月有帶動調薪，五月底會公布相關數據，分析影響調薪的因素為何。他也指出，目前的實質薪資是上漲的，去年度扣除掉物價上漲的部分，實質薪資漲了1.83%。

民進黨立委余宛如認為，之前預估電價調漲3%會帶動物價上漲0.08%，這應該是高估了，因為最後的方案是住宅500度、小商家1500度以下不調漲。

朱澤民表示，0.08%是根據用電佔1.3%的直接效果，再合併間接效果所估算的；現在確定住宅500度、小商家1500度以下不漲，最後影響物價的幅度不會高於0.08%。

國民黨立委曾銘宗指出，台灣去年度的整體出超是578億元，但對中貿易順差為390億元、對港近400億元，這顯示我們很多產品是出口到中、港，再加工輸歐美。若中、美爆發貿易戰，今年預估經濟成長率2.4%可能往下修。

朱澤民認為，整體還是往上的。他表示，無法分析中、美貿易戰對我們的影響為何，就公式而言，中國經濟成長加1%、我們加0.29%，目前預估中國今年度的成長率是6.6%到6.7%。