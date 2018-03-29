高市長照預算執行率僅63％ 議員揭三原因

2018-03-29 12:13

〔記者葛祐豪／高雄報導〕近期屢傳照護者不堪長照壓力，殺害親屬的悲劇，高雄市議員郭建盟今天在議會質詢時，驚爆全國的長照經費執行率都不高，以高雄市來說，去年長照預算沒花完，執行率僅63％，繳回 5.55 億元給中央。

去年 5 月，苓雅區一名照顧精障妹妹 30 年的哥哥，當街砍掉妹妹頭顱。6 月， 鳳山區一名貧困男子，把中風的媽媽與哥哥餓死家中。

郭建盟說，2個案皆符合長照 2.0 申請資格，資源卻沒有到位，但詭異的是「長照悲歌唱不完，長照經費竟然也多到花不完」。

郭建盟爆料，以長照計畫中需求最大的「居家服務」與「日間照顧」為例，106 年中央補助高雄的金額分別增加到10.26 億及 9646 萬，但兩者的執行率都下降， 分別從 92.78%降到 60.6%、87.3%降到 57.16%，整體執行率僅 63.79%，總計剩餘 5.55 億元繳回中央。

郭建盟說，且全國都有執行率不高的狀況，單就「居家服務」項目而言，執行率台南市 72.95%、新北市 63%、台中市 55.75%。

究竟問題出在哪？郭建盟提及，長照 2.0 存在三大問題。第一，新政策沒人知道，目前聽過長照管理中心的人數只有三成。

其次，服務項目不符被照顧者需求，目前政策主推的居家服務、時段和對象無法指定，加上政府的居家服務核給時數低，不符民眾需求。

最後，照顧人力缺很大，截至去年底，高雄市照服員人數 1537 人，較高雄實際需求 3651 人，缺口達 2114 人。

郭建盟也認為，目前社福的通報系統沒有「長照需求」的項目可勾選，建議市府應改善通報介面，讓長照資源可主動介入，並納入高風險家庭的評估。

對此，高雄市社會局長姚雨靜表示，在系統再多加一個長照通報，是很可行的方向，會先行文，再於4月中全國首長會報時提出。

郭建盟提出3點建議，包括：長照資源優先挹注「照顧殺人高風險家庭」；建立「硬塞inside專案」，在系統增加「長照需求通報」項目；將「家庭照顧者」納入高風險評估。