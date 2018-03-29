公宅抽籤抽簽有漏洞 辦理分戶有宅也可抽？

2018-03-29 12:00

〔記者蕭婷方／台北報導〕北市長柯文哲上任推動「居住正義」，希望將讓公宅留給需要的民眾，目標四年二萬戶、八年五萬戶，目前公宅陸續完工並辦理抽籤，中簽率不到五％。不過北市議員王鴻薇今舉辦記者指出，北市公宅抽籤有漏洞，許多有宅者在申請公宅抽籤前辦理分戶，分戶後即可參與抽籤，反讓真正有急迫需要的民眾權益受到排擠，要求都發局在下次公宅抽籤立即補正程序，以維護民眾權益。

對此，都發局副總工程司邵琇珮回應，內部已在討論要修訂北市社會住宅出租辦法，限制公宅招租一定時間之前的分戶民眾抽籤，最快三到四個月就可完成法規修訂作業；邵並強調，會秉持公平、不投機沒有漏洞的原則檢討。

依照北市社會住宅出租辦法，目前公宅弱勢保障比力為卅％，其中十％保留予低收入戶、餘廿％採評點制供住宅法規定之弱勢身分別入住；一般申請戶只要是北市市民、在北市就學、就業者即可，至於抽籤資格則限定北市民本人、配偶、戶籍內之直系親屬極其配偶君無自有住宅者。

王鴻薇今召開記者會指出，有自有住宅的親屬只要在抽籤前向戶籍地戶政事務所申請原戶籍地分戶，也可參與抽籤，成為公宅抽籤一大漏洞。

王鴻薇舉例，北市松山區健康公宅二月一日開始申請、上月底公開抽籤，總共收到八五四九見申請案，扣除青年創新、低收入、原住民族與特殊身分者後，中簽率僅四.七三％;但她調閱資料發現，公宅抽籤前北市市民向戶政事務所申請分戶數與去年同期相比暴增，光松山區今年一月分戶數就有二五九件，但去年一月才十四件，增加比率高達一七五〇％，而鄰近的信義區增加比率也有二二五％，分戶數大幅增加，將導致公宅申請入住抽籤資格困難。

王鴻薇指出，北市長柯文哲任內即再將有三處公宅完工、開放抽籤入住，士林區專案住宅一一八戶今年三月底預計就會完工，文山區興隆公宅有五一〇戶、萬華區青年公共住宅二七三戶也分別在六月、八月完工，總計有九〇一戶。王鴻薇認為，公共住宅是提供給無自有住宅的市民申請，並非給已經有自有住宅者申請，現制度漏洞已損及有需求者權益。