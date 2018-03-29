黑白郎君挺陪審制 謝龍介：望司法黑白分明

2018-03-29 11:50

〔記者蔡文居／台南報導〕「我們要陪審！」司法改革六都巡迴記者會今天上午開抵台南，南市議員謝龍介請出布袋戲偶「黑白郎君」力挺陪審團制，希望司法黑白分明，而不是有錢判生，無錢判死。

台灣陪審團協會理事長張靜、市議員謝龍介、王家貞及郭炎塗博士今天在台南市議會召開記者會。張靜表示，陪審團制不會讓司法遭執政黨所控制，現在國民黨是在野黨，更應該要支持陪審團制，不要奢望未來執政要控制司法，這樣台灣司法才能清明。

台灣陪審團協會表示，陪審團制度可以彌補職業法官缺乏社會經驗、不知民間疾苦的問題、避免職業法官受政治力或上級影響的問題、甚至可減輕職業法官收受賄賂的問題、將認定事實的部分交由人民決定，有別現在司法院所推動的國民法官草案，不須法律專業知識也可以做到，如此才是真正的改革，才能將民眾對於司法的信心提升。

該協會認為，過去一年，執政黨發起的司法改革國是會議並無成效，推行假借「國民法官」之名的參審制只是半套的假改革。參審制中的法官會影響、干擾甚至控制人民對於審判的認定，因此是一個假的人民參與審判制度。

張靜表示，台灣陪審團協會於去年開始著手邀請各地方民代一同加入支持陪審團的行列，在各地舉辦聲援記者會，力挺陪審制。台南是全國六都首站舉辦聲援記者會，呼籲支持陪審團制，並邀請各界，在5月5日一同站上凱道。

謝龍介也當場請出黑白郎君，以布袋戲口吻說，「台灣司法改革成功是我的快樂！」呼籲所有受到司法迫害、對司法失望、希望司法公正者，請在5月5日站出來。

相關影音