籲民進黨北市應自推人選 陳致中：要對自己有信心！

2018-03-29 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕2018大選將近，民進黨是否派出人選征戰北市也是外界關注焦點之一，對此，陳致中稍早在臉書呼籲民進黨自推人選，更直言：「拜託，要對自己有信心！黨內不是沒有強棒，不好好整合戰力拚一次怎麼知道不會贏？」

陳致中表示，民進黨應自推台北市長人選，因為台北市是全國領頭羊，如果北市的氣勢沒起來，會拖累其他縣市，議員沒有「母雞」帶，也會有影響。針對黨內價值，陳致中認為民進黨應堅持台灣主體路線的價值，姑且不論市政成績好壞，但柯文哲的中國政策已不符合民進黨的理念。

陳致中指出，比選舉的成敗，更重要的是價值與理念的輸贏，放棄就是輸，要堅持才可能贏，針對有輿論表示柯文哲民調比較佳，陳致中則認為：「民進黨作為一個完全執政的政黨，拜託～要對自己有信心！黨內不是沒有強棒，不好好整合戰力拚一次怎麼知道不會贏，怎麼就肯定自己是排老三呢？不提名或遲不決定都是兵家大忌，民進黨在北市沒有輸，只是還沒有贏！因為還沒有真正去努力呀！」

最後，陳致中提到，沒有人可以保證柯文哲連任就不參與2020總統大選，他認為「根本不用算計這個」，不論柯連任與否、選不選總統，陳致中強調民進黨只要團結，就可以在2020再次告捷，但前提是必須選好2018。