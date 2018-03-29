增進婦女權益 小英盼台韓在性別議題深入合作

2018-03-29 11:17

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見韓國國會「女性家族委員會」委員長南仁順議員訪問團，表示將透過國際合作，將性別觀點放入各個領域，並期盼未來台韓能拓展更多交流合作機會。

總統致詞時表示，近年來台韓兩國在區域安全、經貿、文教和觀光，交流越來越頻繁。尤其，今年台、韓都成為對方的第三大觀光國，在總統府的展覽廳常常可以聽到來自韓國朋友的聲音。

總統說，台灣和韓國社會結構非常相似，也面臨長照、婦女參與等議題。未來，不僅是民間交流或是在國會，她也期待在各項議題上，雙方能分享彼此的經驗，並拓展更多交流合作機會。

總統指出，訪賓都是韓國非常優秀的女性國會議員，在婦運、人權以及民主化領域，都有傑出的貢獻。台灣非常重視婦女賦權，全國的創業家，平均每3位就有1位是女性，而現任國會議員也有將近4成是女性。

去年，南仁順和鄭春淑兩位議員在國會舉辦台灣女性參政研討會，增進韓國政壇對台灣婦女賦權的認識，總統也特別感謝她們對台灣推動婦女權益的肯定。

總統進一步提到，去年，台灣也和美國、澳洲共同宣布成立「APEC婦女與經濟子基金」。這是國際肯定台灣在推動婦女賦權的成果，也是我國擴大女性參與經濟的具體行動。「透過國際合作，把性別觀點放入各個領域，是我們努力的目標。」她也期許，未來台韓兩國能針對性別等議題有更深入的合作交流機會。

總統也強調，訪團成員不僅是韓國重要的女性議員，也是保健福祉委員會的重要成員。台灣防疫經驗豐富，是世界衛生和防疫體系不可或缺的一環。她要請訪賓們發揮影響力，支持台灣參與今年的世界衛生大會，並請南仁順向南韓總統文在寅轉達誠摯的問候。