柯文哲是否想選總統？簡余晏：必定會選

簡余晏稱，柯文哲必定選總統。（Hit Fm《蔻蔻早餐》製作單位提供）

2018-03-29 11:14

〔記者鍾泓良／台北報導〕前台北市觀傳局長簡余晏今天上電台節目「蔻蔻早餐」接受專訪，對於柯文哲會不會想選總統，簡余晏證實柯必定會選，這是跟過他幕僚都會有的想法。

簡余晏證實柯必定會選總統，這是跟過他幕僚都會有的想法，認為柯文哲對於非市政議題，如國安、兩岸等都有自己想法，尤其他做到首都市長，勢必會想像前總統陳水扁、馬英九挑戰總統，但也提醒政治情勢轉變，首都市長報廢率很高，如前市長郝龍斌就沒有人拱他選總統。

節目主持人周玉蔻直問是否跟市府顧問蔡壁如關係不好，簡余晏爆，其實與蔡壁如最大的爭執點，便是在蔡璧如傳簡訊給周玉蔻。她說，當時蔡要她打電話跟周玉蔻溝通，但簡余晏認為對待媒體及政論節目應該要可受公評，因此也不能認同市長柯文哲「收買名嘴」的說詞。

簡余晏坦言，自己跟蔡壁如相處不是很愉快。她還原，當時在蔡傳簡訊給周玉蔻前，要簡打電給周。但她認為，名嘴批評本來就是職責，政府應該解釋溝通，而不是直接叫別人不要批評。她說，政府有話語權，可以公開媒體上反駁。簡余晏也提到，自己與前競選團隊總幹事姚立明選前也有安排過名嘴餐敘，但否認這是收買。

而談到「簡蔡衝突」，簡余晏也補充，去年世大運紀錄片，行政院長賴清德不過晚到一點，柯文哲多等了幾秒，就被蔡壁如在會中檢討，演變成原本要幫辛苦辦活動的觀傳局同仁記功嘉獎都泡湯。

她回憶，市政會議檢討柯賴會、客委會及資訊局舉辦活動、柯文哲與總統蔡英文同台三件事情，反而讓重陽登山濺血事件沒有被討論到，讓她在會中痛罵「不就衝著我們民進黨來」，也因為那次市政會議後，自己就想著「不如歸去」。她也提到壓倒自己最後一根稻草的是跨年轉播晚會，當時自己與市長夫人陳佩琪討論，決定尊重市長夫人要穿甚麼便穿甚麼，但反而被市長檢討。

而對於前團隊辦公室主任蕭亞譚及姚立明都質疑柯文哲競選時金流，簡余晏說自己當時負責文宣不清楚帳目，但也呼籲市府團隊應該要正面回應，很擔心目前處理方法將會讓2014年那場台灣民主上「最美好」、「最有趣」的選戰所代表的「白色力量」、「白色價值」因此破功。

而談到自己是「毀柯小組」，簡余晏認為自己沒有那麼大的實力，而自己現在就在放空，因此沒有規劃參選。周玉蔻問，若民進黨提名柯文哲是否會輔選，簡回，黨應該不會叫她去輔選，且要看柯文哲到時候的政見。