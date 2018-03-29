核二廠2號機跳機 黃國昌、徐永明關切

時代力量立委黃國昌（右）、徐永明（左）到核二廠了解跳機原由。（記者林欣漢攝）

2018-03-29 10:42

〔記者林欣漢／新北報導〕核二廠2號機前天才獲原能會同意併聯發電，昨天就跳機，時代力量立委黃國昌、徐永明今早親赴核二廠了解事發原由，兩人質疑，核二廠2號機2016年大修後進行併聯就發生爆炸，此次台電、原能會又說是當時已更新、測試完成的「蒸汽旁通閥」出問題，「人民如何相信台電專業及原能會把關？」

核二廠長許永輝表示，原能會於3月20日同意核二廠2號機再運轉申請，台電21日上午令機組啟動運轉，25日完成反應爐升溫升壓作業，反應爐安全及保護系統、發電機、主汽機等併聯前應完成的相關測試驗證，於27日中午併聯發電。

許永輝指出，蒸汽旁通閥壓力控制系統剛於2016年完成系統數位化更新工程，要先做靜態測試查看靈敏度反應，第一次併聯時發現控制閥反應過於靈敏，有立即向美國反映數據，昨天使用美國傳來的第二組數據進行第二次併聯時，造成反應爐啟動保護機制，因而安全停機，由於併聯每個階段都要調教，他們已成立專案小組，今天國外技師也會到場了解。

黃國昌說，2016年也是剛大修完併聯後，跳機發生爆炸，台電還宣稱是「高溫擠壓」，此次2號機再啟，從行政院長賴清德以下的官員，都拍胸脯保證沒有問題都準備好了，但一啟動就又出狀況，讓人無法相信，「原能會昨天還說有一些狀況要啟動才知道，邊啟動邊調教，難道要爆炸才知道嗎，原能會是在幫台電掩蓋錯誤，還是幫全民把關？」

徐永明也說，台電、原能會互相推卸責任，擔心避重就輕，反應爐有問題，卻簡化成是控制系統的問題，他呼籲賴清德要想清楚，如果這麼不穩定不安全，要不要提前除役。