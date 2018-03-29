因應美中貿易戰 賴揆：釐清鋼鋁「含中成分」

因應美中貿易戰，賴揆指示加速新南向政策分散市場風險。（資料照）

2018-03-29 10:19

〔記者李欣芳／台北報導〕因應美中貿易大戰可能對台灣的衝擊，行政院長賴清德今天在主持行政院院會時指示經濟部協助業者釐清台灣鋼鋁的「含中成分」，並請政務委員鄧振中、行政院經貿談判辦公室及經濟部等持續和美國進行協商與溝通，再前往美國力爭豁免關稅加重，以確保我國經貿利益。

賴揆並指示經貿談判辦公室會同相關部會積極推動新南向政策，並請經濟部持續協助企業全球布局，以分散巿場與風險。

賴清德今天在院會聽取「美中貿易摩擦的可能影響及因應」報告裁示說，美國為全球最大經濟體，其政策動向備受國際矚目。隨著美中貿易逆差的擴大，近期美中貿易摩擦升溫，可能波及全球經濟及金融市場穩定。

他指出，面對當前全球經濟局勢，蔡英文總統第一時間指示：1.加大台灣研發生產比重，2.加速台灣內需投資，3.提高創新能量，4.多元布局。面對這一波經濟局勢，台灣社會反應穩健，政府也沈著因應，除了落實蔡英文總統4大指示之外，也應該確實執行經濟發展的相關措施，繼續推動台灣經濟轉型與發展，讓台灣的經濟走向更好的環境。

賴揆表示，美中貿易紛爭，請經濟部等相關部會務必提供廠商必要協助，幫助供應鏈轉型，以及歡迎台商回台投資，降低衝擊。

因應對策方面，他說，請經濟部、科技部持續協助國內企業強化技術提升、關鍵零組件製造，擴大創新能量，加強科技發展和智財權保護，落實推動5+2產業創新計畫。同時，請經濟部、內政部、交通部、衛福部等相關部會加速推動前瞻基礎建設、能源轉型、都市更新、社會住宅、長照等其他有助於擴大內需的發展計畫，以掌握內需投資商機。