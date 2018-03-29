小英電賀救國團表揚大會 馬英九：明年應接見

2018-03-29 10:21

〔記者施曉光／台北報導〕中國青年救國團今日上午舉辦「107年青年節菁英大會暨全國大專優秀青年表揚活動」，蔡英文總統以電賀方式致意，但前總統馬英九不以為然，今天上午親自出席致詞時公開呼籲蔡英文，明年三二九青年節一定要接見優秀青年代表。

這場大會一開始先宣讀蔡英文的賀電，馬英九致詞時說，他看到蔡英文的賀電，讓他想到「小英不來，老英來」，「百年傳承不能忘」。

馬英九還說，蔡英文總統公忙，「我也幹過總統」，不過這是青年難得跟總統接見的機會，難得進入總統府，前總統陳水扁時代也在總統府會接見青年代表，「我更不用說，年年接見，我感覺到青年們都很重視這次機會，因此我善意與誠懇的建議，明年三二九請蔡總統接見青年代表」，語畢台下響起熱烈掌聲。

在離去會場前，面對媒體詢問蔡英文是否應該接見青年代表？馬英九雖然沒有說話，但頻點頭示意。

此外，救國團主任葛永光在致詞時也有意所指的說，特別感謝馬英九親自蒞臨，給年輕人打氣鼓勵，「尤其馬總統的到來，相對於目前有少數人對青年節的冷默，讓我們感受特別深刻。」

馬英九說，時代考驗青年，青年創造時代，他還以「勤能補拙，儉以助廉，有容乃大，無欲則剛，事在人為，有志竟成」等字，作為所有青年人的座右銘。