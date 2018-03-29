慣老闆GG！議員參選人蔡宜珊恐遭民進黨開除黨籍

2018-03-29 09:40

〔記者楊淳卉／台北報導〕台北市中正萬華區議員擬參選人蔡宜珊被前助理與前設計師控訴違反勞基法，引發爭議，對此蔡在臉書回應「設計師薪水2萬很高了」。對此，民進黨將對蔡宜珊開鍘，不僅表示蔡不具初選參選資格，還要將她移送評委會開除黨籍。

台北市黨部主委黃承國今天發表聲明指出，近日有關黨員蔡宜珊言行脫序，民進黨黨員蔡宜珊因入黨未滿2年，因此並不具備本黨市議員初選參選資格。

但蔡宜珊近日相關言行，嚴重悖離本黨價值，與民進黨長期照顧勞工權益的理念完全相違背，將會把蔡宜珊移送評委會開除黨籍。