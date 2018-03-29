前後嗆爆救國團！水牛伯曾揭露不買「蘭陽青年」無法註冊

游錫堃在30年前擔任省議員任內，就曾揭露國民黨能控制校園，許多宜蘭人更在註冊時被迫買《蘭陽青年》。（資料照）

2018-03-29 08:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今天是329青年節，救國團宜蘭縣團委會日前表揚縣內優秀青年，宜蘭縣代理縣長陳金德名字被救國團拿去頒發獎狀，引爆他怒嗆「救國團是國民黨的附隨組織」、「深以為恥」。據了解，陳金德過去曾任「水牛伯」游錫堃的機要秘書，而游早在30年前擔任省議員任內，就曾揭露國民黨能控制校園，乃委由救國團進行，許多宜蘭人更在註冊時被迫買《蘭陽青年》。

救國團270名團員之一、前總統馬英九今日將在劍潭青年活動中心頒發「青年獎章」與11位得主，救國團為辦理青年節活動，去年自行籌組「中華民國各界慶祝107年青年節籌備委員會」，卻對外謊稱該會係由總統府、行政院及內政部等十幾個單位組成，更行文欺騙全國各大專院校，讓校方誤以為活動受官方指導。

對此，民進黨立委李俊俋受訪痛批，救國團是民間社團，憑什麼能代表官方選任全國優秀青年？教育部不該放任救國團「公私不分」，救國團發文各校遴選青年於法無據，黨國的附隨組織有何立場這樣做。

黨產會近期也公布省議會史料，回顧游錫堃在當選宜蘭縣長前一年，以省議員身分質詢省府教育廳長陳倬民，揭露救國團當年在校園「控制」青年手法，並直指「黨政軍介入校園！」

據台灣省議會公報，1988年12月30日游錫堃在省議會表示，一個學校設有區分部，幾個校就為區黨部，校長、主任就為主委，訓導主任為書記，亦即黨部介入校園。十三全大會代表的選舉，公然於較大學校設投票所，且於上班時間，候選人公然在校內拉票、拜訪，這是政黨介入校園的有力證據。

游錫堃曾提及，「黨就是團」，救國團在各縣市設團委會，出版青少年刊物，以各校校長為委員，雖然並非每一位都可當，但大部分如此，「同時於註冊時要求學生購買救國團刊物，若不買註冊就不能完成」。

游錫堃也說，那本書名為《蘭陽青年》，並非是自由訂購的，應發公文糾正；《幼獅月刊》每班皆一定須購買一本，明顯的救國團滲入學校非常深。救國團更要求學校的訓育組推行愛國教育，亦即訓育組每月必須提出月報表與團部，使團部得知其結果。

游錫堃批評，救國團要求學校升團旗，舉辦愛國歌曲比賽，且高中唱軍歌是在上課時間唱，不但影響教學，也將學校人文教育、自由氣息皆破壞了。如軍人以服從為天職，而學生的教育應以懷疑、求知為目的，而服從、懷疑與求知是兩個不同的理念於校內衝擊，如此教育能辦得好？

他質疑，高中軍訓教官一律受救國團的軍訓督導團督導，而過去的救國團又以後備軍人的團管區主任當主管，團委會又以後備軍人團管區司令當主委，如此黨政軍結合，一起干涉到校園的管哩，在這嚴重的情況下，要如何辦教育呢？

黨產會委員指出，史料回顧、爬梳歷史真相為轉型正義重要一環，有年紀的蘭陽子弟對於被強迫購買《蘭陽青年》一定不陌生，對救國團而言，印書賣書不但可灌輸青年愛國思想，更是穩賺不賠生意。