台跨境詐欺犯遣送中國遭判刑 外交部批蠻橫介入

2018-03-28 20:03

〔記者呂伊萱／台北報導〕台籍嫌犯在肯亞涉及跨境詐欺，遭遣送中國並被中國判刑15年，今二審宣判駁回上訴、維持原判。外交部今晚發布新聞稿對中國政府表達強烈不滿，外交部說，中國蠻橫介入我與肯亞政府間的交涉，中方不顧當事人意願、踐踏人權，肯亞政府也違反國際慣例遣送中國，外交部予以嚴厲譴責。

2016年4月，44名台灣人在肯亞涉及跨國電信詐騙案，在我與肯亞官員多次交涉後，肯亞政府仍將我國人遣送中國。本案去年7月開庭審理，12月一審宣判時涉案44名台灣人均有罪；北京市高級人民法院今天二審宣判，駁回上訴、維持原判，2名台籍主嫌仍被判有期徒刑15年，褫奪公權3年，罰金1萬5000元（約7萬元台幣）。其他人則被判有期徒刑14年至1年9個月不等刑罰，亦褫奪公權及罰金。

外交部晚間發布新聞稿指出，該案案發後，我駐南非代表處曾十數次派員前往肯亞首都奈洛比與肯方官員交涉，並力洽肯亞媒體及國際人權團體從旁協助，籲請肯亞當局根據國際慣例及當事人意願處理，但在中國當局介入下，肯亞政府做出違反人權及國際慣例的不文明決定，外交部再次表達嚴正抗議，並予以強烈譴責。

外交部強烈批評中國說，中國政府介入我國與肯亞政府間的交涉，以蠻橫無理的方式施壓肯亞，強行將涉案國人遣送至中國。對於中方這種不顧當事人意願、踐踏人權的做法，外交部表達強烈不滿。

外交部並表示，針對跨境電信詐騙案，將持續與法務部、陸委會，透過兩岸協商管道維護國人合法權益，並要求相關駐外單位全力配合處理，維護我國家尊嚴及司法正義。

外交部也呼籲國人，切勿抱持僥倖心理赴海外從事非法活動，以免繫獄海外斷送個人前途，也嚴重影響國家形象。

外交部同時呼籲相關國家，在處理類此電信詐騙案件時，應該關注當事人的人權及司法權益，並依據國際法及國籍管轄原則，將我國籍嫌犯遣返台灣接受司法調查。