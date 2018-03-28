錕P黏踢踢想結合 社民黨出同志性別3考題

2018-03-28 20:02

〔記者郭安家／台北報導〕台北市已有9人表態參選，挑戰台北市長柯文哲，就連社民黨主席范雲今（28日）早受訪也說「沒有排除」！但表態參選市長的台大政治系兼任教授李錫錕，今天下午、明天上午竟拜訪社民黨發言人、內湖南港區議員參選人陳又新，稱要結合泛在野力量。對於是否合作？陳又新受訪時隔空出考題，性別意識、同志議題、如何保持非國民黨中立的立場，要錕P接招回應！

陳又新說，李錫錕表態參選市長前，已約他今天在內溝溪錄影、明天談內湖交通問題；但范雲今天也說，社民黨不排除參選市長，因此他會以黨的意見為主、黨最後決定為準，現在無法說支持誰，若任何市長參選人覺得他的意見可供採納，他也樂於提供。

對於李錫錕稱與社民黨人士見面是「結合泛在野力量」，陳又新說，任何合作並非壞事，但要從溝通開始、了解彼此主張，看對方能否接受，先做到交換意見，才能凝局合作共識。

陳又新以社民黨發言人角色，出題對李錫錕「考試」，要求回應，包括：一、李能否說明過去國民黨的歷史背景對自己影響是什麼？如何保持非國民黨中立的立場。二、雖然李很直爽，但有人反應其過去習慣用戲謔口吻談提及性別話題，對女性不尊重，為了避免犯柯文哲一樣錯誤，李能否針對性別議題，做明確的進步表態。三、同志議題的態度？