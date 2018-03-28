柯文哲認同鄧小平政策 李登輝：他頭腦怪怪的

前總統李登輝今受訪表示，「柯文哲思想有問題」、「他（柯文哲）本身頭腦怪怪的」。（記者方賓照攝）

2018-03-28 19:08

首次上稿 18:48

更新時間 19:08

〔記者楊淳卉／台北報導〕台北市長柯文哲日前表示，同意中國前領導人鄧小平「 讓一部分的中國人先富起來」改革開放理論。對此，前總統李登輝今受訪表示，「柯文哲思想有問題」，他不想講柯文哲怎樣，「他（柯文哲）本身頭腦怪怪的」，靠來靠去，沒有為台灣。

針對前總統陳水扁則以「新勇哥物語」，主張民進黨下屆北市長選舉不要禮讓柯文哲態度，李登輝回應，他沒有看法，誰都可以，反正要誰是民進黨的事。

由於李登輝過去受訪曾說「柯文哲不錯」，並指「民進黨沒有嘛」，媒體今進一步詢問，柯是否適合當市長？李登輝說，「我不知道，大家要選就選給他就好。」

至於民進黨選舉幹部近日接觸行政院政委唐鳳，可能有黨自提人選準備，李登輝則說，他不認識唐鳳。至於會不會幫候選人站台？李登輝則表示不會。

李登輝：台灣作為一個國家的事實非常明確

此外，對於新北市長朱立倫日前在中國再度提到九二共識，李登輝則語帶不悅地說，九二共識根本就是國民黨一些人在亂講，海基會前董事長去參加會議（只辜汪會談），但否認、沒有這些事情（九二共識）存在，「我就不相信有九二共識」，台灣就是台灣，哪有九二共識問題。

李登輝昨致詞表示，台灣想要成為一個正常化的國家，路途還很長，每一任領導人必需向全民報告，自己任期內打算要完成哪些「國家正常化」工作，這是執政者跟台灣人民永遠不變的契約協定。

李登輝表示，台灣作為一個國家的事實，非常明確，沒有必要再宣告獨立，台灣和中國的關係現在處在一種很特殊的狀態，因此必須要靠正名制憲，透過公民投票，確立台灣人對台灣這個國家的自我認同。

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