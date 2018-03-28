彈劾案改記名投票？ 監委：壓力太大「智商會下降」

2018-03-28 19:22

〔即時新聞／綜合報導〕監察院今天（28日）開會討論是否將彈劾審查改為「記名投票」，據傳會中有監委語出驚人，認為記名投票恐讓監委承受極大壓力，導致「智商下降」。支持記名投票的監委強調，監委行使彈劾權應公開、記名，才能向社會大眾負責。

《上報》報導，新任監委提案將彈劾審查改為記名投票，引起部分原任監委不小的反對聲浪。有監委以前檢察總長黃世銘洩密彈劾案為例，表示此案若採取記名投票，監委在社會極大的輿論壓力下，可能「智商會下降」，無法對「弱勢者」黃世銘作出公正判斷。但此一說法讓多名主張記名投票的監委相當不以為然。

監委趙永清指出，立法院下一屆的正副院長選舉、大法官行使同意權，以及縣市議會正副議長選舉，都改成記名投票，透明化表決是社會的趨勢和價值，監察院不應自外於改革潮流；監委高涌誠也表示，監委行使職權應該公開，才能被歸責，這是監委應有的負責任態度。

保守派監委提到，當年受人敬重的監委陶百川也主張彈劾審查採不記名投票，且監委沒有言論免責權，若公開彈合審查會的討論內容，恐怕會被彈劾當事人控告。監委王美玉則表示，陶百川的主張是為了避免威權時期異議主張受到打壓，現在時空環境已經不同，記名投票和審查透明化，反而可以保障監委不受外界干涉。

對於被彈劾人控告的疑慮，王美玉表示，監委行使職權彈劾，符合《形法》21條、310條、311條第2款等不罰事項的保障，因此無須擔心。