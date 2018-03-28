蔡宜珊：5人以下不適用勞基法！ 被鄉民砲轟

蔡宜珊被外界質疑剝削剛出社會的設計師。（圖擷自PTT）

2018-03-28 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員擬參選人蔡宜珊競選團隊前設計師呱呱，出面指控遭血汗，辛苦一個月卻只拿到2萬薪資，蔡宜珊則表示：「如果要談法，因為我還沒選上，不是現任議員民代，又5人以下，不適用勞基法。」

據《鏡周刊》報導，呱呱表示她最初是以設計師頭銜進去蔡的團隊，但是卻被要求掃街、服務選民，一天要做12至16個小時，最後因為身體撐不住請辭，沒想到蔡還想砍5000元薪資，讓她忍無可忍。

事件爆發後，呱呱同團隊成員的爆料也在PTT上重新浮出水面，一位也曾在同個團隊的員工怒控蔡宜珊對呱呱表示：「『因為你剛畢業，兩個月2萬塊看看能不能改成按件計酬』」，要求上報上班時數時卻說：「在家工作不算工時」。

原PO當時怒批：「這不是明目張膽的剝削，甚麼是剝削！」並說：「在當下我聽不下去，要求一起了解，蔡宜珊馬上炸掉，說一些不相干的話，數度生氣轉身走人，一個40歲的議員參選人，這樣面對問題的態度是否足夠成熟？如此情緒化且毫不講理的行為是否『適合』成為一位參選人？」，原PO更控訴當時與呱呱離職後，蔡卻一拖再拖遲遲不肯付薪。

面對這些風暴，蔡宜珊在個人臉書澄清表示，他一個月薪開4萬給呱呱，「但她說一週只能幫我3天，每天8小時......所以雙方協議『折半』，2萬。」、「我用人不在意學歷、年紀、性別；我重視人權，重視人的價值，我的選舉經費不多，但是都是優先編列給活生生的人，然後才拿去做文宣和活動經費。」、「如果要談法，因為我還沒選上，不是現任議員民代，又5人以下，不適用勞基法。」

但根據勞基法規定，5人以下公司仍適用勞基法，雇主雖然不必做「投保」動作，但仍須給付勞保負擔額，再由員工自行投保。

鄉民也怒批說：「沒有勞健保就違法，講什麼幹話」、「那你議員薪水也兩萬好了」、「省錢一姐」、「自己死還一次拖三個下水，妳臥底喔XDDDD」。

針對外界批評，蔡宜珊澄清說：「5人以下不適用勞基法。」沒想到引起更多網友不滿。（圖擷自PTT）